Геофизики доказали теорию Платона: Земля состоит из кубов

Еще древнегреческий философ Платон утверждал, что Земля состоит из кубов. Этот вывод смогли подтвердить и современные ученые — специалисты из Университета Пенсильвании, Будапештского университета технологий и экономики и Университета Дебрецена.

Они пояснили, что части единого целого должны быть соединены без зазоров. И единственный многогранник такого типа — это куб.

Исследователи разработали геометрическую модель камня, затем разрезали ее на несколько маленьких кубов. Также они провели измерения различных камней в природе. В результате оказалось, что в среднем частицы всегда были кубиками.

Но есть исключения

Закономерность нарушается только на Дороге Гигантов в Северной Ирландии, где находятся высокие вертикальные колонны. Ученые объяснили данную аномалию необычным процессом охлаждения базальта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, что протоземля, которая была предшественником нашей планеты, сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее. Процесс формирования Земли происходил в течение 5 млн лет, что по меркам Солнечной системы очень небольшой срок.

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