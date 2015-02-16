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Источник Правда.Ру

Земля сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее

Наука

Ученые выяснили, что протоземля, которая была предшественником нашей планеты, сформировалась намного быстрее, чем считалось ранее. Процесс формирования Земли происходил в течение 5 млн лет, что по меркам Солнечной системы очень небольшой срок.

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"Если представить возраст Солнечной системы (4,57 млрд лет) как сутки, то процесс формирования протоземли занял от 5 до 15 минут", — утверждают исследователи.

По словам авторов исследования, протоземля образовалась благодаря аккреции космической пыли. Ранее же считалось, что наша планета образовалась в результате большого количества случайных столкновений протопланетных космических объектов.

В 2015 году "Правда.Ру" писала о том, что жизни на нашей планете возникла от инопланетян.

Жизнь на Земле появилась от инопланетян — Букингемский университет

Британские ученые изучают крошечный круглый металлический объект и пришли к выводу, что это может быть микроорганизм, сознательно направленный инопланетянами для создания жизни на Земле.

Микроскопические по размеру, в ширину человеческого волоса, металлические шарики были обнаруженым астробиологами Букингемского университета на воздушном шаре после полета в стратосфере Земли."Это шарик, липкий от биологического материала, которая сочится из его центра," приводит Express. co. uk слова Уэйнрайта. "Одна из теорий состоит в том, что этот шарик был послан на Землю какой-то неизвестной цивилизацией, чтобы продолжить населить планету жизнью", предполагает Уэйнрайт.

Причем эта теория исходит от лауреата Нобелевской премии."Это кажется научной фантастикой — панспермию. вероятно, не стал бы принимать всерьез любой ученый, если бы не тот факт, что это было высказано лауреатом Нобелевской премии Фрэнсисом Криком". подчеркнул Уэйнрайт.

Теория панспермии предполагает, что жизнь распространяется по известным физической вселенной, законам автостопом на кометах или метеоритах. Идея режиссера панспермии была предложена Ф. Криком, молекулярным биологом, сооткрывателем структуры ДНК в 1953 году Двадцать лет спустя, Крика с соавтором — биохимиком Лесли Оргелем — опубликовал научную статью о направленной панспермии.

Сейчас ученые ищут доказательства того, что может дополнить эту теорию. В отличие от того, о чем Крик-Oгель размышляли в 1973 году, четыре десятилетия спустя, группа ученых во главе с астрономом-астробиолог Чандра Викрамасингхе из Букингемского центра астробиологии, объявили, что они нашли окаменелости с биологическими свойствами на метеорите, который упал в Шри-Ланке.

Очень спорный факт — астроном Фил Плейт писал, что данных у ученых не достаточно, поэтому Уэйнрайт и его команда начали изучать воздушные шары, парящие в стратосфере Земли, и когда они исследовали материалы, собранные на одном из воздушных шаров (как на картинке ниже), они обнаружили признак небольшой аварии, который указал, что поверхность шара была в контакте с круглым предметом."Он удара в стратосфере сфера сделала кратер на поверхности — мини-версия огромного ударного кратера на Земле, как от астероидов, которые. говорят, уничтожили динозавров", сказал Уэйнрайт.

"Конечно, мы не сможем найти подробную информацию о цивилизации, которая, как предполагается, направила его сюда. По всей вероятности, теория останется недоказанной", признал Уэйнрайт. Время — и пространство — покажут.

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