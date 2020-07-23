Биологи обнаружили пластик в кишечнике глубоководных акул

Биологи проводили исследования у побережья Великобритании и обнаружили в кишечнике глубоководных акул микрочастицы пластика.

"Мы были удивлены найти не только микрочастицы пластика (включая такие использованные предметы личной гигиены, как маски для лица в качестве возможного источника волокон), но и частицы вроде регенерированной целлюлозы, которую можно обычно найти в текстиле и одежде", — заявил исследователь Кристиан Партон.

По словам специалистов, данное исследование доказывает, что вся планета загрязнена пластиком. Ученым удалось выявить 379 частиц в организмах 67% от 46 акул.

Биологи исследовали несколько видов акул, которые обитают на глубине от 5 до 900 метров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что акулы способны обучаться друг у друга.

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