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Источник Правда.Ру

Акулы способны обучаться друг у друга

Мир

Поведение акул считается одним из самых загадочных. Ученых давно интересовал вопрос: способны ли акулы учиться друг у друга? Специалисты решили выяснить, учатся ли акулы самостоятельно, на своем опыте или могут учиться на основе наблюдения или взаимодействия со своими сородичами.

Принято считать, что акулы не являются социальными животными. Однако новые исследования показывают, что они способны создавать и поддерживать социальные сети. Так, ученые выяснили, что австралийские бычьи акулы могут "дружить" с особями своего пола и возраста.

Ученые провели эксперимент

Бычьим акулам были представлены два варианта маршрута, один из которых должен был привести их к спрятанному вознаграждению. Было протестировано 12 одиночных хищников, 14 акул в паре с демонстратором, у которого не было знаний о маршруте, и 20 животных в паре со знающим демонстратором.

В результате ученые выяснили, что взаимодействие с сородичами не является обязательным условием для обучения. Но хищники способны обучаться, наблюдая за другими особями и иногда взаимодействуя с ними.
 
Ранее "Правда.Ру" писала о том, как на одном из австралийских пляжей акула напала на человека.

Австралийские пляжи оккупировали акулы

Завсегдатаев австралийских пляжей просят по возможности воздержаться на некоторое время от водных процедур и осмотрительнее вести себя в воде. Соответствующее объявление последовало после того, как на одном из пляжей акула напала на подростка.

Восемнадцатилетнему юноше после нападения хищной рыбы было наложено 11 швов, сообщает ABC News.

Между тем, по данным AP, около 100 акул были замечены вблизи пляжей у западных берегов Австралии.

В результате настоящего нашествия различного вида акул: акулы-молота, серой акулы несколько популярных австралийских пляжей были закрыты.

Темы акулы ученые обучение
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