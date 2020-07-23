Twitter может усугубить напряженную ситуацию в мире

Британские ученые решили исследовать, как публикации политиков в крупной соцсети могут повлиять на развитие кризисных ситуаций.

Twitter — угроза стабильности в мире

Исследователи отмечают, что неосторожные высказывания в Twitter со стороны политических деятелей могут привести к серьезным последствиям.

В этом плане особенно примечателен пример Дональда Трампа, так как сообщения в Twitter не раз провоцировали скандалы.

Так, в 2018 году американский лидер позволил себе неосторожные высказывания в адрес лидера КНДР Ким Чен Ына. Трамп практически пригрозил ему ядерным оружием.

Два сценария

Ученые выделяют два сценария, при которых твиты могут ухудшить ситуацию на мировой арене. Согласно первому из них, автор сообщения обращается к одной аудитории, а читают его все, воспринимая иначе заложенный в тексте смысл.

По второму сценарию, одна из сторон военного конфликта может противоречить самой себе в разных твитах, из-за чего вторая сторона может неправильно понять ее намерения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Twitter будет бороться с фейками о COVID-19, маркируя такие твиты.