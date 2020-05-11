Twitter будет бороться с фейками о COVID-19, маркируя такие твиты

Администрация соцсети Twitter объявила,что с сегодняшнего дня для борьбы с фейковой, недостоверной или непроверенной информацией о коронавирусе, вводится элемент цензуры - такие сообщения будут специальным образом помечаться.

скрин blog.twitter.com

Как следует из опубликованного сообщения, метки на твитах не только подскажут читателю, что с информацией "что-то не так", но и будут перенаправлять пользователя на ресурсы с проверенной информацией по коронавирусу.