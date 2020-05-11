Администрация соцсети Twitter объявила,что с сегодняшнего дня для борьбы с фейковой, недостоверной или непроверенной информацией о коронавирусе, вводится элемент цензуры - такие сообщения будут специальным образом помечаться.
скрин blog.twitter.com
Как следует из опубликованного сообщения, метки на твитах не только подскажут читателю, что с информацией "что-то не так", но и будут перенаправлять пользователя на ресурсы с проверенной информацией по коронавирусу.
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