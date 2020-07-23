Лисы питаются остатками пищи человека в течение 42 тысяч лет

В дикой природе лисы постоянно питаются отходами, которые были оставлены более крупными животными — медведями и волками.

Но если лисы селятся недалеко от мест, где живут люди, в их рационе преобладают остатки человеческой пищи. В связи с этим ученые предположили, что эта традиция сложилась давно, поэтому лисы могут быть полезными индикаторами воздействия человека в прошлом.

Лисы и древние люди

Ученые провели исследование, в результате которого сравнили соотношение изотопов углерода и азота между останками различных видов животных, а также красных и арктических лис из нескольких археологических памятников на юго-западе Германии эпохи среднего и верхнего палеолита.

На участках, возраст которых был старше 42 тысяч лет, когда неандертальцы редко присутствовали в регионе, рацион лисы можно было сравнить с рационом других хищников.

Но в более молодых местах, где поселились представители Homo sapiens, лисы в основном питались оленями, которые слишком крупные, чтобы лисы могли на них охотиться. Но известно, что олени часто становились добычей древних людей.

Следовательно, в период верхнего палеолита лисы стали питаться остатками еды человека. Иными словами, они зависят от человеческой пищи уже 42 тысяч лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в древности лисы работали кошками.