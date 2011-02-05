В древности лисы работали кошками

Лиса — привычный персонаж русских народных сказок, да и в мировом фольклоре других стран ей нашлось место… А ведь когда-то лис пытались одомашнить! Об этом свидетельствуют результаты раскопок на древнем кладбище Уюн аль-Хаммам в северной Иордании. Захоронение было открыто в 2000 году Эдвардом Бэннингом и его коллегами из университета Торонто.

Фото: AP

Возраст могильников насчитывает от 15 до 17 тысяч лет. Археологи отнесли их к так называемой натуфийской культуре. В могилах были найдены различные предметы — каменные орудия, костяные ложки, а кроме того, останки животных. В частности, в одной из них лежали кости оленя, газели, дикого быка и кости лапы рыжей лисы (Vulpes vulpes), а в соседней — скелет лисы, у которого отсутствовали череп и одна из лап…

Ученые предположили, что останки в первой могиле принадлежат скелету из второй.

"Похоже на то, что лиса была убита и захоронена вместе с хозяином, — считает участница археологической экспедиции Лиза Мэер. — Позже, по каким-то причинам, могила была вскрыта, а тело человека перемещено. Но, поскольку связь лисы и хозяина была при жизни очень значимой, тело лисы было также перемещено".

По мнению исследователей, жители Древнего Востока пытались приручить лисиц, чтобы те служили человеку, но поскольку лисы плохо поддаются дрессировке и обучению, выбор был сделан в пользу собак. Еще один аргумент против одомашнивания лисиц, возможно, связан с тем, что они считаются наиболее крупными переносчиками вируса бешенства.

Впрочем, с биологической точки зрения, эти утверждения весьма сомнительны. Дело в том, что, как это показали исследования антропологов и генетиков, люди вступили в контакт с предком собаки волком (исследования ДНК показали, что волк и собака являются представителями одного вида) для того, чтобы вместе охотиться на крупную дичь. Как мы помним, волки используют загонный способ охоты, при котором некоторые из них гонят дичь, а другие поджидают в засаде, чтобы в нужное время нанести "останавливающий" удар (примерно этим занимался Акела в сцене охоты на оленя из "Книги Джунглей"). Это то и положило начало кооперативным взаимодействиям людей и волков — первые взяли на себя роль поджидающих в засаде (у вооруженного копьями и дубинками человека больше шансов "завалить" загнанную жертву), а вторые так и остались загонщиками (все-таки волки бегают быстрее, чем люди, да и выносливости у них побольше). В процессе такого сотрудничества и началось одомашнивание собаки.

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Фото: AP

С лисицами эта схема явно не работает, поскольку лисы никогда не охотятся группами и, тем более, на крупную дичь. Однако они являются замечательными истребителями мышей и других мелких грызунов (доказано, что зимой эти животные составляют 90 процентов всей пищи лисы, а летом — 70 процентов). Видимо, это и сблизило людей с рыжими хищниками, поскольку даже до того, как человек стал активно заниматься земледелием, маленькие серые воришки представляли серьезную угрозу для и без того весьма скудных запасов еды, которые делали наши предки.

Получается, что для людей лисы являлись не аналогом собак, а скорее аналогом кошек. Кстати, в древние времена это "вакантное место" истребителя грызунов пытались заполнить многие хищники. Так, например, в Южной Европе в роли мышеедов выступали ручные хорьки (Mustela putorius), ласки (Mustela nivalis), горностаи (Mustela erminea) и даже генетты (Genetta genetta), в Африке — мангусты (Herpestidae) и их родичи мунго (Galidiinae), а в Индии для этих целей использовали змей, в том числе и ядовитых. Тем не менее, когда кошки стали домашними животными, они достаточно быстро вытеснили всех этих "эрзац-мышеедов".

Что касается того, что лисы плохо поддаются дрессировке, то данное мнение является большим преувеличением. Специалисты утверждают, что дрессировать лису не сложнее, нежели кошку. Конечно, лиса никогда не станет такой послушной, как собака, все-таки это исходно одиночное животное, которое не нуждается в постоянных социальных взаимодействиях ни с себе подобными, ни с человеком. Однако те зоологи, которые держали лис дома, утверждают, что они очень привязываются к хозяевам.

Насчет же опасности заражения бешенством — в данном случае следует заметить, что в те времена, это, судя по всему, было совсем по-другому. Наблюдения в природе показывают, что среди волков вирус разноситься быстрее, чем среди лис, поскольку первые являются стайными животными, а вторые — одиночными. То, что сейчас лиса стала больше подвержена данному заболеванию, чем собака, является результатом деятельности человека, поскольку собак прививают, а лис — нет.Но подобная ситуация сложилась лишь с конца XIX века, когда такие прививки стали массовыми.

Почему же у лис не получилось стать домашними животными? Скорее всего, потому, что этих забавных зверьков трудно отучить от… воровства. И хотя собаки (да и кошки) исходно, судя по всему, тоже являются воришками, их куда легче отучить от этого стереотипа поведения. Хотя бы потому, что они, как существа социальные (у кошек тоже возможно общественное поведение, вспомним хотя бы прайды львов или стаи камышовых котов), не могут не подчиняться доминирующей особи (каковой для них является человек). Что же касается лис, то для них социальность, видимо, вообще не свойственна.

Фото: AP

Тем не менее, несмотря на то что лиса так и не стала домашним животным, она все равно очень помогла, да и продолжает помогать людям. Как было сказано выше, она, хотя иногда и уничтожает мелкую промысловую дичь и порой покушается на домашнюю птицу, например, на кур, тем не менее успешно охотится и на грызунов-вредителей, наносящих ущерб посевам.

Кроме того, лиса — ценный пушной зверь. Речь идет о породе черно-бурых лисиц, выведенной в конце XIX века. Этих животных специально разводят в неволе для получения меха. Благодаря селекции удалось также вывести такие ценные меховые породы, как платиновая, бакурианская и дакотская.

В 1959 году директор Института цитологии и генетики Д.К. Беляев предпринял эксперимент по одомашниванию серебристо-черных лисиц. Для размножения были отобраны только особи, наиболее доброжелательно относящиеся к человеку. Таким образом, удалось создать популяцию серебристо-черных лисиц, значительно отличавшихся по своей физиологии, морфологии и поведению от диких сородичей. Однако так называемая "лиса совхозная" очень мало походила на лисицу вообще: она обладала загнутым хвостом, выпуклым лбом и обвислыми ушами. Но самое главное — качество ее меха ухудшилось! Так что проект Беляева был признан экономически нерентабельным, и работа над ним продолжалась лишь в исследовательских целях.

В настоящее время ареал обитания диких лисиц очень широк: они водятся на всей территории Европы, в Северной Африке, Азии, Северной Америке. Некогда лис завезли и в Австралию (для того чтобы они регулировали численность вконец обнаглевших кроликов), где они распространились почти по всему континенту.

Почему лисы так прижились в мифологии и фольклоре? Жители Древней Месопотамии почитали лисицу священным животным, исполнявшим роль гонца при богине Ки. В японских мифах встречаются лисы-оборотни — кицунэ. Они предстают перед людьми то в лисьем, то в человеческом облике. Кицунэ обладают обширными знаниями и владеют магическими умениями. Схожие существа присутствуют также в китайских и корейских мифах. Известный российский писатель Виктор Пелевин даже сделал такую женщину-лису главной героиней своего романа "Священная книга оборотня".

В европейском фольклоре лиса обычно воплощает собой хитрость и коварство. Лиса вероломна и запросто обводит вокруг пальца других животных. Между тем, как утверждают зоологи, лисы не более хитры, чем волки или медведи, и говорить о "лисьем коварстве" нет абсолютно никаких оснований. Откуда взялся этот миф — полная загадка. Хотя, скорее всего, подобные представления базируются на том, что среди всех живущих недалеко от человека хищников лисы лучше всех умеют уходить от погони.

Известно, что лиса умеет мастерски прятать свои следы, маскировать свое жилище и сбивать с толку охотника, делая "петли" и ложные тропы. Кроме того, этот зверь, если ему это нужно, замечательно притворяется больным или даже мертвым. Также лиса достаточно хорошо "скрывает" свой запах (валяясь среди травы или навоза), а также замечательно использует освещенность местности для того, чтобы в какой-то момент полностью исчезнуть из поля зрения преследователя или добычи. Возможно, все это и легло в основу представлений о том, что каждая лиса — обманщица или оборотень.

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Но случается, лисица выступает в роли наставника и советчика для главного героя. Образ "мудрого Лиса" встречается не только в народных сказках, но и в мировой литературе. Вспомним хотя бы "Маленького Принца" Антуана де Сент-Экзюпери!

Думается, фольклорные и литературные персонажи не случайно наделены подобными качествами. Лисы веками обитали поблизости от людей, хотя так и не дали себя приручить. Возможно, в своенравной лисице наши далекие предки видели антипода так похожей на нее собаке, которая в итоге и стала признанным "другом человека". Отсюда и многочисленные мифы.

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