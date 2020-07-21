Илон Маск назвал преимущества чипирования

Американский бизнесмен и изобретатель, создатель космической компании SpaceX Илон Маск на своей странице Twitter рассказал о преимуществах внедрения чипа в мозг человека.

Мозговой имплант Neuralink

По словам миллиардера, после внедрения в головной мозг чипа у людей появится возможность контролировать уровень гормонов в организме. Это позволит им, например, избавиться от тревоги и лучше сосредотачиваться на своих мыслях.

Благодаря чипу человек сможет слушать музыку, которая будет направляться непосредственно в мозг.

Стоит напомнить, что в мае этого года Илон Маск заявил о том, что его компания Neuralink готова в ближайшее время приступить к чипированию населения.

Изобретатель сообщил, что в течение года компания планирует завершить работу по созданию импланта.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Илон Маск планирует чипировать людей в 2020 году.