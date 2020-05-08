Илон Маск планирует чипировать людей в 2020 году

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск в очередной раз стал гостем подкаста Джо Рогана, в котором рассказал о перспективах своего проекта Neuralink. Данная компания производит устройства для имплантации в мозг человека. По словам Маска, устройство позволит людям использовать все возможности ПО.

Кроме того, продукты Neuralink призваны помочь улучшать память и обеспечивать прямой контакт человека с ПК и другими устройствами.

По мнению Маска, продукты Neuralink позволят добиться успехов в лечении болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также "улучшить" функции мозга у здоровых людей.

Первые чипы для имплантации могут появиться уже в этом году.

"У нас есть шанс имплантировать чип в человека в течение года", - заявил Маск.

Он также добавил, что его проект поможет людям стать более здоровыми, благодаря восстановлению некоторых функций, которые они утратили, например зрения, слуха, движения конечностей.

"Чип может исправить все проблемы с мозгом", — заявил Маск.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Илон Маск протестует против коронавирусного карантина в США.