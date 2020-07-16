Twitter Маска, Гейтса, Безоса и Обамы не устояли перед хакерами

Твиттер-аккаунты некоторых из самых известных политических и деловых лидеров США, от Барака Обамы и Джо Байдена до Билла Гейтса и Уоррена Баффета, были взломаны в среду днем.

Как сообщает агентство Bloomberg, целью хакеров была "попытка продвинуть биткойн-мошенничество".

"Атаки были ошеломляющими по масштабу и почти наверняка скоординированными. Среди других, чьи аккаунты в Twitter оказались взломанными, были Джефф Безос, Илон Маск, Канье Уэст, Uber Technologies Inc., Apple Inc. и Майкл Блумберг, основатель и мажоритарный владелец Bloomberg News parent Bloomberg LP. Аккаунты рассылали твиты, обещая удвоить деньги любого, кто отправит средства через биткоин в течение 30 минут", - пишет Bloomberg.

Twitter заявил, что ему известно об инциденте с безопасностью и он проводит расследование.

Акции компании упали более чем на 3% в ходе расширенных торгов.