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В Греции нашли дерево возрастом 20 млн лет

Наука

Археологи в ходе раскопок почвы в поселке Варос (Греция) обнаружили часть окаменелого деревянного ствола. Любопытно, что его длина составляла боле 8 метров. Дерево сохранилось в хорошем состоянии, что позволило ученым исследовать находку.

Археологи смогли изучить внешнюю сторону дерево и определить его возраст. В перспективе они планируют задействовать специальный электронный микроскоп и инновационные технологии, что установить тип ствола и род.

На территории островов Лемнос и Лесбос окаменелые леса находятся в хорошем состоянии благодаря активным вулканическим реакциям, которые происходили около 20 млн лет тому назад.

Из-за частых извержений деревья "заморозились", укрываясь под осадками.

В настоящее время у исследователей есть возможность наблюдать за состоянием древних лесов и изучать их структуру.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что кольца деревьев рассказали о климатической аномалии в XX веке.

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