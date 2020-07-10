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Кольца деревьев рассказали о климатической аномалии в XX веке

Наука

Биологи изучили годичные кольца на срезах деревьев за несколько сотен лет и пришли к выводу, что в середине XX века начались экстремальные изменения климата.

Кольца деревьев — это природный "документ"

Кольца деревьев содержат большое количество информации о климатических изменениях за прошедший период. При создании Южноамериканского атласа засухи специалисты провели анализ изменения влажности почвы за последние 600 лет.

Оказалось, что до 30-х гг. XX века засухи на территории Южной Америки происходили довольно часто, после этого интервал между ними стал увеличиваться. А с 60-х гг. XX века это явление стало наблюдаться раз в 10 лет. Климат стал теплее.

Ученые собрали данные по срезам 286 деревьев, благодаря которым удалось получить информацию об изменении климата во многих странах — Аргентине, Чили, Бразилии и других.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что по кольцам деревьев японские ученые выяснили, что в 774-775 годах на нашу планету обрушился мощный поток космических лучей.

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