Эксперт объяснил, как правильно пользоваться зарядным устройством

Эксперт рынка мобильных устройств Эльдар Муртазин рассказал, как правильно обращаться с зарядным устройством.

Можно ли оставлять зарядку в розетке? По словам специалиста, если зарядка от надежного производителя и полностью исправна, ее можно не вынимать из розетки. Но есть места в квартире, где нельзя оставлять зарядное устройство.

"Нельзя хранить зарядки в ванной комнате. Здесь есть вода и влажность — то есть потенциально опасные факторы. Заряжать девайсы в ванной тоже не стоит. Плюс нельзя хранить зарядку там, где вы кормите и поите своих домашних животных", — сообщил эксперт.

Если к зарядке не подключен смартфон или другое устройство, но она при этом вставлена в розетку, в таком случае нет расхода электроэнергии.

"Если зарядка сломана или от сомнительного производителя, она может нагреваться и даже самовоспламеняться, если ее оставить в розетке. Не стоит пользоваться неоригинальными зарядными устройствами, чтобы не столкнуться с подобными проблемами. Нельзя оставлять без присмотра внешний аккумулятор. Процесс подзарядки таких девайсов нужно контролировать", — пояснил Муртазин.

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