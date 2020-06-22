Эксперт рассказал, как защитить смартфон от самовозгорания в жару

Руководитель Hi-Tech mail. ru Дмитрий Рябинин рассказал, как защитить свой смартфон от самовозгорания в жару.

Он отметил, что во всех гаджетах есть аккумулятор, который может воспламениться из-за высокой температуры. Причем устройство может воспламениться, даже если находится в кармане своего владельца.

При повышенной температуре воздуха устройства автоматически отключаются, однако это не защищает от угрозы самовозгорания.

"При 40-градусной жаре смартфонам грозит опасность, поэтому нужно защищать гаджеты от воздействия прямых солнечных лучей, не хранить их в плотном чехле, так как тот препятствует циркуляции воздуха", — пояснил эксперт.

Специалист добавил, что перегрев может также произойти из-за длительного использования приложений на устройстве, которые требовательны к ресурсам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, как защитить смартфон от мошенников.