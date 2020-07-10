МТС закупит роутеры для геймеров на $5 млн

Компания МТС планирует приобрести 50 тысяч роутеров с поддержкой нового стандарта Wi-Fi 6. Новые роутеры появятся в продаже уже этой осенью. Их смогут купить московские пользователи домашнего интернета от МТС.

Скорость передачи данных на новых роутерах по Wi-Fi будет составлять 800 Мбит/с. Входящая скорость по проводному соединению — до 2 Гбит/с, исходящая — до 1 Гбит/с.

Точная цена роутеров пока неизвестна. Но сообщается, что на сегодняшний день средняя цена такого роутера на рынке составляет около $100. Таким образом, МТС готова вложить $5 млн на закупку данного оборудования.

В МТС надеются, что новые роутеры будут пользоваться популярностью у технически продвинутых пользователей и геймеров.

"Мы рассчитываем стать основным поставщиком интернета и цифровых сервисов для подавляющего большинства адептов технологий и компьютерных игр с элементами VR/AR",- отметил коммерческий директор московского региона МТС Алексей Назаров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Ростелеком" совместно с Huawei начнет выпускать игровые роутеры с искусственным интеллектом.