«Ростелеком» совместно с Huawei начнет выпускать игровые роутеры с ИИ

Специалисты компании "Ростелеком" планируют создать роутеры для геймеров с поддержкой искусственного интеллекта. Скорее всего, в реализации этой идеи им помогут коллеги из компании Huawei.

Роутер для любителей онлайн-игр

Машинное обучение в роутерах планируют использовать для того, чтобы определить трафик пользователей и оптимальную автоматическую его настройку. По словам специалистов, геймеры и любители мультиплеерных проектов оценят данную разработку, так как роутер сможет определять десятки игр и подгонять значения под их требования.

Разработчики заявили, что благодаря технологии MIMO, которая поддерживает скорость до 2 Гбит/с задержки передачи данных будут минимальны. Гарантируется высокая скорость соединения.

О точных сроках выхода и стоимости таких моделей роутеров пока не сообщается.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что общероссийский оператор универсальных услуг связи "Ростелеком" намерен создавать в малых населенных пунктах точки беспроводного доступа в интернет. У жителей появится подключаться к сети Wi-Fi, используя собственные ноутбуки, планшеты и смартфоны.