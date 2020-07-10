Палеонтологи обнаружили в США останки доисторического дельфина

На территории штата Южная Каролина палеонтологи обнаружили почти полностью сохранившийся скелет доисторического дельфина, который жил около 20 млн лет назад.

По словам специалистов, животное достигало в длину почти пять метров. У древнего дельфина были очень острые акульи зубы, а структура его черепа — приспособлена для эхолокации.

Данная находка говорит о том, что процессы эволюции усатых китов и дельфинов происходили раздельно. Ученые выяснили, что особенности анатомии, помогающие этим млекопитающим быстро плавать, возникли у них независимо друг от друга, а не появились у их общих предков.

"Основные сходства данных китообразных — это короткая плечевая кость, сужение основания хвоста и увеличенное количество хвостовых позвонков", — сообщил палеонтолог из Чарльстонского колледжа Роберт Боссенекер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму впервые обнаружили останки китов.