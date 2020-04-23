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Источник Правда.Ру

В Крыму впервые обнаружили останки китов

Наука

О находке сообщается в докладах Российской Академии наук.

Палеонтологи рассказали, что в 2014 году останки нескольких особей позднемиоценовых китов обнаружили на территории Адыгеи.

Но недавно на правом берегу реки Мелек-Чесме в пяти километрах от Керчи в известняковом рифе ученые нашли полный скелет древнего кита, а также останки еще трех особей.

Возможно, киты выбросились на берег.

В период миоцена, на месте Черного, Каспийского и Аральского морей находилось Сарматское море, в котором обитали усатые киты, длиной около 4 метров. Они относились к семейству цетотериевых, которые, в свою очередь, являются родственниками современных видов синих китов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Рязанской области нашли зубы древних акул.

Останки акул, живших примерно 100 миллионов лет назад, обнаружили в 2019 году в карьере Малый Пролом.  Ученые предполагают, что останки принадлежали акулам, которые ранее не были известны науке.

Темы киты крым керчь палеонтологи
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