Под пирамидой в Мексике обнаружили пещеру естественного происхождения

Археологам удалось обнаружить новую загадку древнего города Теотиуакана, который был крупнейшим центром доколумбовой Америки. Под одной из пирамид города находилась естественная пещера. Данная находка может в корне изменить все представление об архитектуре и назначении города.

Пирамида Луны, под которой нашли пещеру, служила местом совершения ритуалов. Расположенная перед ней площадь была центральной. Так считают археологи.

Ученые применили электротомографию, которая позволила им выяснить, что на глубине 15 метров находится пещера, которая частично заполнена водой.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во время раскопок под пирамидой Солнца в Теотиуакане обнаружены два тайника с уникальными артефактами. Эта религиозная столица Мексики достигла своего расцвета за тысячу лет до возвышения империи ацтеков.