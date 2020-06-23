В Британии создали цифровых двойников собак

Специалисты из Университета Бата разработали программное обеспечение, с помощью которого можно оцифровать действия живой собаки и добавить их в компьютерную игру. Никакая дорогостоящая аппаратура для этого не понадобится.

В индустрии развлечений часто используется технология захвата движений. Обычно это достаточно долго по времени процесс, к тому же требующий определенных расходов, особенно если дело касается животных.

Специалисты нашли способ, позволяющий с помощью всего одной камеры создавать цифровых двойников собак.

Сначала собаки снимались в специальных костюмах с датчиками захвата движений. Потом эти данные использовали для того, чтобы "научить" алгоритм предсказывать и воспроизводить движения собак, которых снимают на обычную RGBD-камеру без костюмов.

Ученым удалось оцифровать собак 14 разных пород из местного приюта. Начались испытания разработки на кошках и лошадях.

Сфера применения "цифровых двойников"

Данную разработку можно будет использовать в кино, в компьютерных играх и даже ветеринарии. Она позволяет отследить хромоту или другие заболевания животного. Когда технология будет доступна всем пользователям, то с помощью простой видеокамеры они смогут создать цифровую копию своего питомца.

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