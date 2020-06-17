Роботы-собаки Spot поступили в открытую продажу

Специалисты американской компании Boston Dynamics создали робота в виде собаки. Разработка уже поступила в продажу.

Робопёс Spot

Стоимость робота Spot, которого часто называют роботом-собакой, составляет $74,5 тыс. По словам разработчиков, он создан специально для компаний, которые хотели бы выяснить, как мобильные роботы могут помочь в решении разнообразных задач как в сфере производства, так и в индустрии развлечений.

В сентябре прошлого года инженеры компании Boston Dynamics разработали человекоподобного робота Atlas, способного делать акробатические трюки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии разработан съедобный робот-хобот. Устройство создано из биоразлагаемого материала — специального геля. Основные его компоненты — желатин, глицерин и лимонная кислота. Такого робота можно использовать для введения лекарственных препаратов животным. Съеденные кусок хобота является абсолютно безопасным.