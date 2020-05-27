Орнитологи поражены: кукушка мигрировала на 12 тысяч километров

Орнитологи Монголии сообщают, что ими зафиксирована одна из самых длинных миграций перелетной птицы.

Используя спутниковую метку, ученые наблюдали за кукушкой, которая уже пролетела более 7500 миль (12 000 км - прим.ред) от Южной Африки до своего места размножения в Монголии.

"Птица совершила гигантское путешествие, пересекла границы 16 стран, преодолела тысячи километров Индийского океана без остановки, летя со средней скоростью 60 км / ч. Отмеченная спутником обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), названная Онон в честь монгольской реки, 20 марта покинула свой зимний дом в Замбии. Сейчас она приближается к Монголии", - написано в отчете по проекту Mongolia Cuckoo - проводится совместно монгольскими учеными и Британским фондом орнитологии (BTO).

Онон такая не одна

Другая "помеченная" кукушка, по имени Баян, которая провела часть зимы рядом с горой Килиманджаро в Восточной Африке, добралась до города Юньнань в Китае, но затем, как полагают ученые, либо умерла от истощения, либо была убита.

Эта птица пролетела 10 тысяч км всего за две недели.

Доктор Крис Хьюсон из BTO говорит, что проект спутниковой маркировки рассказал многое о миграции птиц на большие расстояния:

"Теперь мы знаем,что птицы могут путешествовать так далеко и так быстро, умеют находить подходящие условия для откорма, и -главное - точно знают, куда лететь и умеют учитывать при перелетах благоприятные условия ветра, чтобы, например, пересечь Индийский океан."

По словам доктора Хьюсона, в то время, когда очень немногие из нас могут летать куда - либо из-за коронавируса,