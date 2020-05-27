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Источник Правда.Ру

Орнитологи поражены: кукушка мигрировала на 12 тысяч километров

Наука » Экология » Природа

Орнитологи Монголии сообщают, что ими зафиксирована одна из самых длинных миграций перелетной птицы.

Используя спутниковую метку, ученые наблюдали за кукушкой, которая уже пролетела более 7500 миль (12 000 км - прим.ред) от Южной Африки до своего места размножения в Монголии.

"Птица совершила гигантское путешествие, пересекла границы 16 стран, преодолела тысячи километров Индийского океана без остановки, летя со средней скоростью 60 км / ч. Отмеченная спутником обыкновенная кукушка (Cuculus canorus), названная Онон в честь монгольской реки, 20 марта покинула свой зимний дом в Замбии. Сейчас она приближается к Монголии", - написано в отчете по проекту Mongolia Cuckoo - проводится совместно монгольскими учеными и Британским фондом орнитологии (BTO).

Маршрут миграции кукушкиПрезентационное пустое пространство

Онон такая не одна

Другая "помеченная" кукушка, по имени Баян, которая провела часть зимы рядом с горой Килиманджаро в Восточной Африке, добралась до города Юньнань в Китае, но затем, как полагают ученые, либо умерла от истощения, либо была убита.

Эта птица пролетела 10 тысяч км всего за две недели.

Доктор Крис Хьюсон из BTO говорит, что проект спутниковой маркировки рассказал многое о миграции птиц на большие расстояния:

"Теперь мы знаем,что птицы могут путешествовать так далеко и так быстро, умеют находить подходящие условия для откорма, и -главное - точно знают, куда лететь и умеют учитывать при перелетах  благоприятные условия ветра, чтобы, например, пересечь Индийский океан."

По словам доктора Хьюсона, в то время, когда очень немногие из нас могут летать куда - либо из-за коронавируса,

"есть что-то успокаивающее в птице, путешествующей на такие огромные расстояния, показывая тем самым, что земной шар все еще работает".

кукушка орнитологи миграция перелетных птиц

Сформировавшийся в Атлантике тропический шторм получил имя "Артур"

Наука » Экология » Природа

В западной части Атлантического океана сформировался тропический шторм. Его назвали "Артуром".

Сейчас шторм движется в северо-восточном направлении. Об этом сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

Максимальная скорость ветра в пределах шторма достигает 64,3 километра в час. Примечательно, что "Артур" стал первым штормом, которому присвоили имя в текущем году.

артур тропический шторм антлантический океан

Вильфанд объяснил, почему в России сохраняется холодная погода

Наука » Экология » Природа

В течение последующей недели на европейской части России сохранится преимущественно холодная погода.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он также раскрыл причину снижения температурного режима.

"Сейчас мы видим устойчивый зональный процесс: холодные воздушные массы идут к нам с северо-запада, с Ирландского моря. Температура поэтому ниже нормы на 3-4 °С. И в течение всей недели не просматривается каких-либо изменений", — пояснил Вильфанд.

температура гидрометцентр роман вильфанд холодная погода

Россияне, держитесь: наступающее лето станет рекордсменом по жаре

Наука » Экология » Природа

2020 год, вероятно, войдет в пятерку рекордсменов по температуре. Вероятность этого — 99%.

С таким заявлением выступил сегодня Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Вильфанд напомнил, что ранее аналогичный прогноз представляли специалисты американского Национального управления по исследованиям океана и атмосферы.

"Они рассчитали, что 2020 год с вероятностью 75% станет самым жарким в истории", — говорит российский синоптик.

Почему температура бьет рекорды

"Климатологи утверждают, что, учитывая повышение среднегодовых температур, которое фиксируется уже пять пятилеток подряд, мы упорно движемся к глобальному потеплению. Это связано с устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере. Я с ними согласен. В том числе и в прогнозе на лето-2020", — сказал Вильфанд.

синоптик жаркое лето гидрометцентр роман вильфанд

Голосовать по поправкам дистанционно или нет,будут решать регионы

Общество

ЦИК сообщил,что готов принимать заявки от регионов на проведение голосования по поправкам в Конституцию в дистанционном формате.

цик элла памфилова дистанционного голосование голосование по поправкам в конституцию

Forbes: пандемия увеличила число долларовых миллиардеров в России

Экономика

За период пандемии коронавируса в России выросло количество долларовых миллиардеров: теперь их 103.

Но это не все. Увеличилось не только число богатых людей, выросло и их "совокупное состояние" — с $392 млрд до $454 млрд.

forbes
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