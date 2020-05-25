Рогозин предложил создать станцию на смену МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию, которая должна стать заменой МКС.

"Какая она будет? Посещаемая или обитаемая, международная или национальная — этот вопрос будет решаться в ближайшее время. Но техническая сторона этого дела должна быть начата немедленно", — пояснил Рогозин.

По словам чиновника, ресурс международной космической станции будет выработан в течение 7-10 лет.