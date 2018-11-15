Сибирскими учеными разработан "чудесный порошок" для очистки рек

Ученые Сибирского федерального университета (СФУ) разработали препарат, который позволит очищать реки от нефтепродуктов и соединений железа, марганца и меди.
Как пишет Poplawok, в состав нового абсорбента входит вещество, которое получают из сибирской лиственницы и компоненты животного происхождения. О чем именно идет речь, держится в секрете.
По словам разработчиков, препарат кардинально поможет избавиться не только от ионов тяжелых металлов, от которых страдает ихтиофауна озер и рек, но и от так называемых ароматических загрязнителей.
Чудесным порошком, как рассказали ученые, будут заряжать фильтры очистных сооружений на промышленных предприятиях.
Фото: Пронедра
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