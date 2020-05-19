Палеонтологи обнаружили в Австралии останки редкого беззубого динозавра — элафрозавра. Этот хищник жил на нашей планете 110 млн лет назад.
Позвонок элафрозавра был обнаружен Джессикой Паркер еще пять лет назад. Находку передали в Мельбурнский музей. Палеонтологи считали, что это позвонок летающего птерозавра, но потом выяснилось, что это останки более редкого вида.
"Элафрозавр был около двух метров высотой, у него была длинная шея, короткие лапы с четырьмя пальцами. Когда детеныши вылуплялись из яиц — у них были острые зубы и питались они мясом, однако по мере взросления они становились всеядными, и зубастая пасть сменялась клювом. Элафрозавры жили стаями и умели быстро бегать", — считают ученые.
Обнаруженная кость — первая кость элафрозавра, найденная в Австралии. Ранее останки этого хищника находили в Танзании, Китае и Аргентине. По словам палеонтологов, судя по костям, длина элафрозавров, обитающих в этих районах, могла достигать шести метров.
В переводе с греческого языка "элафрозавр" означает "изящный ящер".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги.
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