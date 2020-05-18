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Источник Правда.Ру

Ученые выяснили, почему у динозавров были длинные ноги

Наука

Благодаря длинным ногам крупные динозавры могли перемещаться на большие расстояния. Ранее считалось, что длинные конечности нужны были хищникам для развития большой скорости.

Палеонтологи изучили 70 видов динозавров весом от 200 грамм до 9 тонн.

"В результате выяснилось, что длинные ноги на самом деле помогали динозаврам передвигаться с большой скоростью. Однако это касается только хищников, вес которых составляет не менее одной тонны", — сообщили палеонтологи.

По словам ученых, крупные виды благодаря длинным ногам двигались "эффективнее". То есть им приходилось тратить меньше энергии на преодоление расстояний по сравнению с мелкими особями.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ученые из США выяснили, что до исчезновения динозавров ситуация на нашей планете была нестабильной. Ранее палеонтологи утверждали, что динозавры вымерли из-за изменения климатических условий, которые возникли на Земле после падения астероида. Но эта теория была отвергнута учеными, занимавшимися изучением окаменелостей моллюсков, обитавших в эпоху динозавров. Они пришли к выводу, что к вымиранию динозавров привело ртутное загрязнение воздуха.

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Темы ноги скорость динозавры палеонтология
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