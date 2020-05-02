Попова рассказала, что для испытания вакцины обычные мыши не подходят

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что на модельных мышах будет более понятно, сработает ли вакцина от COVID 19 или нет.

"Чтобы создать вакцину, нужно иметь животное, модельное так называемое, животное, которое бы реагировало на тот или иной возбудитель, в данном случае на коронавирус так же, как человек. Тогда можно смотреть: помогает — не помогает, есть развитие или нет ", — сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".

Попова объяснила, что обычные мыши совсем не чувствительны к коронавирусу, поэтому на них не получится провести опыт.