Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что на модельных мышах будет более понятно, сработает ли вакцина от COVID 19 или нет.
"Чтобы создать вакцину, нужно иметь животное, модельное так называемое, животное, которое бы реагировало на тот или иной возбудитель, в данном случае на коронавирус так же, как человек. Тогда можно смотреть: помогает — не помогает, есть развитие или нет ", — сказала она в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 4".
Попова объяснила, что обычные мыши совсем не чувствительны к коронавирусу, поэтому на них не получится провести опыт.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.