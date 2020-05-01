В Швейцарии разработали приложение для контроля COVID-19

Швейцарские ученые приступили к тестированию мобильного приложения, которое поможет отследить распространение COVID-19. Тестирование проводят солдаты армейской базы.

С помощью приложения можно будет контролировать контакты между пользователями смартфонов, у которых установлена данная программа.

Как работает приложение?

Если отслеживаемые пользователи будут находиться в пределах двух метров друг от друга около 15 минут, то приложение будет регистрировать факт контакта. Отслеживание ведется с помощью Bluetooth.

Если у человека будет выявлен коронавирус, то он загрузит свой идентификатор в систему и таким образом разошлет уведомления всем, с кем он общался за последние 14 дней.

В процессе тестирования разработчики смогут откорректировать работу приложения, проверить его надежность.

"Вся полученная информация будет зашифрована на мобильных устройствах пользователей, которые будут использовать приложение", — сообщили разработчики.

Согласно предварительным данным, тестирование приложения будет завершено к 11 мая.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве тестируют приложение для контроля людей с COVID-19.