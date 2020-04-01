В Москве тестируют приложение для контроля людей с COVID-19

В Москве тестируется мобильное приложение для контроля за пациентами с коронавирусом, которые проходят лечение на дому и должны соблюдать карантин.

"Пациенты, которые переносят коронавирус в легкой форме, находятся на домашнем лечении. В перспективе они будут также давать обязательство использовать мобильное приложение "Социальный мониторинг". После подписания информированного согласия об обязанности соблюдать карантин гражданину будут выдавать техническое средство или закрытую ссылку на приложение", — сообщили в департаменте информационных технологий.

После того, как приложение будет установлено на мобильный телефон, он запросит у пользователя разрешение для сервисов геолокации, СМС-информирования и фотокамеры смартфона. Далее нужно будет указать номер телефона для регистрации, на него поступит проверочный код.

В отношении других граждан столицы приложение не будут использовать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что москвичи должны будут использовать QR-код, чтобы выйти из дома.