В Москве тестируется мобильное приложение для контроля за пациентами с коронавирусом, которые проходят лечение на дому и должны соблюдать карантин.
"Пациенты, которые переносят коронавирус в легкой форме, находятся на домашнем лечении. В перспективе они будут также давать обязательство использовать мобильное приложение "Социальный мониторинг". После подписания информированного согласия об обязанности соблюдать карантин гражданину будут выдавать техническое средство или закрытую ссылку на приложение", — сообщили в департаменте информационных технологий.
После того, как приложение будет установлено на мобильный телефон, он запросит у пользователя разрешение для сервисов геолокации, СМС-информирования и фотокамеры смартфона. Далее нужно будет указать номер телефона для регистрации, на него поступит проверочный код.
В отношении других граждан столицы приложение не будут использовать.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что москвичи должны будут использовать QR-код, чтобы выйти из дома.
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