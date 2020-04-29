Аналитик: IMEI у смартфона, как VIN-номер у автомобиля

Обязательная регистрация смартфонов при покупке вызвала бурное обсуждение в интернете и социальных сетях. Одни считают, что это новая возможность для слежки за россиянами, другие утверждают, что это ради нашей же безопасности.

Зачем это делается на самом деле, "Правда.Ру" спросила у председателя совета фонда "Развитие цифровой экономики" Германа Клименко. В первую очередь он подчеркнул, что нововведение вообще никак не повлияет на жизнь россиян.

"Она не улучшит, не усложнит и не ухудшит. Это техническая история, как у автомобиля номера. У нас же есть ВИНы. Мы не бегаем и не говорим о том, что за нами кто-то следит. Граждане, скорее всего, этого даже не заметят. Официальные поставщики будут регистрировать аппараты автоматически при пересечении границы. Возможно, это коснется, если не будет каким-то образом стандартизировано, покупок с "Алиэкспресса". Сейчас идет достаточно большой объем", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что в России огромный рынок "серых" телефонов и сим-карт. Именно с них совершаются звонки преступниками, сообщается о ложном минировании школ, учреждений. То есть почти все киберпреступления, доля которых сейчас активно набирает обороты в стране, идут через таких аппараты и сим-карты.

"В некотором роде эту же историю неофициально делает Apple, когда мы понимаем, что просто так телефон отдать и украсть бессмысленно, он превратится в кирпич. Эта компания ведет свою собственную базу телефонов, а в России это же теперь будет делать государство. Не вижу ничего криминального", — заключил Клименко.

Напомним, что в Совете Федерации подготовили законопроект, который вводит платную регистрацию всех устройств, работающих в сотовых сетях.