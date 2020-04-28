Зачем вводится обязательная регистрация смартфонов

В России может быть введена обязательная регистрация мобильного телефона по заводскому номеру (IMEI).

По данным издания "Коммерсант", представители рынка связи сообщили, что законопроект, доработанный группой членов Совфеда, включает в себя бесплатную регистрацию устройств, которые уже будут использоваться в РФ на момент вступления документа в силу.

При этом новые мобильные телефоны нужно будет регистрировать за деньги. Также регистрировать смартфоны по заводскому номеру обяжут их импортеров. Привезенные телефона из-за рубежа придется регистрировать самостоятельно.

Отметим, что кабинет министров доработает и установить размер, а также порядок платы за регистрацию. Теоретически такая услуга не будет стоить больше 100 рублей. При этом смартфоны и другие устройства с сим-картами, закупленные для государственных и муниципальных нужд, не попадут под действие документа.

Отдельно интересен тот факт, что незарегистрированное оборудование, а также имеющее совпадающий с другим устройством заводской номер может быть заблокировано мобильным оператором. Они же получат право с 1 января 2024 года блокировать потерянные или украденные устройства.

Авторы законопроекта считают, что он позволит бороться с кражами. Он также направлен на ограничение непрямых поставок смартфонов. Сейчас документ проходит финальное согласование в администрации президента, отмечает газета.

Согласно комментарию менеджеров "Мегафоне" , пока невозможно оценить возможные затраты, так как нет точного понимания механизма реализации системы. В МТС положительно оценили законопроект, однако оценить затраты пока затруднились. А "Вымпелком" комментариев просто не дал.

Стоит добавить, что разговоры об идентификации смартфонов стали вновь вестись с ноября прошлого года. Как рассказали в Россвязи, планируется введение идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств по IMEI совместно с мобильными операторами "Билайн", "Мегафон" и Tele2.

"Это не про слежку. Со слежкой за вашей трубкой по IMEI, геопозиции и всякими манипуляциями "получить доступ к системе и метаданным" все хорошо уже давно",- отмечают эксперты.Они весьма цинично поясняют зачем это государству. "Это - про налоги (вырезается серый и черный рынок) и про выключение свеже-отжатых "без коробки, документов и зарядки", покупаемых всякими голодранцами по дешевке".

"Создать же единую базу IMEI телефонов и вырубать их в случае кражи хотят аж с 1998 года. Но тогда все операторы в голос просили - не надо, иначе у нас пол-сети абонентов заблокируется - купивших на "Горбушке", Савеловских-Митино ворованные и сданные трубки. Сейчас, видимо, процент таких абонентов настолько мал, что операторы уже не боятся потерять часть базы",- напоминают специалисты по сотовой связи.

"Операторам не выгодно исключать из оборота ворованные телефоны так как они теряют абонентов которые пользуются сданными скупщикам, найденными и даже ворованными телефонами, а взамен ничего не получают",- писали абоненты еще в 2010 году.

"Минус в том, что под отключение, теоретически, попадают миллионы "серых" устройств. Они нигде не регистрировались, в базу их IMEI не попадёт - если пользователь сам не внесет их", - считают аналитики.

Они добавляют, что такая ситуация может привести к росту цен на смартфоны - потому, что ей обязательно воспользуются крупные официальные продавцы, часто и так "задирающие" цены на телефоны.

Напомним, что за подделку IMEI еще в конце 2019 года предлагалось штрафовать физических лиц (сотовых "Кулибиных") - от 4000 рублей за каждый факт, юридических (всевозможные ремонтные мастерские, и т.п.) - до 100000 рублей за каждый смартфон.