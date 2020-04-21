Португальские ученые провели эксперимент с целью установить, насколько взаимосвязаны музыка и формирование речи у детей. В результате они пришли к выводу, что дети, которые занимаются музыкой, лучше усваивают фонологические навыки, чем дети, которые занимаются рисованием. Данный вывод прокомментировал доктор филологических наук и профессор РГГУ Григорий Крейдлин.

"Это неудивительно, потому что у речи и музыки есть такое понятия "мелодики", "ритма" и "паузации". Очень много сходных знаковых понятий. Меня это совершенно не удивляет. Была даже такая книжка, перевод с венгерского, "Язык. Математика. Музыка". Там тоже говорилось о связи двух кодов.

У речи и музыки очень много общих компонентов. Я назвал паузацию, остановки, ритмику, мелодику — очень много всего. Там так называемые акцентные выделения. В музыке есть педалирование, и в языке педалирование на чем-то. Очень много общих знаковых параллелизмов.

Вывод, к которому пришли португальские ученые, очевиден, но проверка все равно не мешает. Есть же разные типы детей. У некоторых детей правое полушарие больше развито, у тех, кто рисует, у кого правое полушарие лучше развито, они, может быть, тоже видят ритм в рисунках.

Разные виды искусства имеют очень много общего, ведь строятся синтетические искусства, где есть и живопись, и музыка, и речь — все вместе. Сейчас такие есть большие искусствоведческие полотна, где на сцене, например, музыка транслируется, и показывают картины. В свое время в Пензе был музей одной картины. Там сначала собирались люди, рассказывалось про эпоху, исполнялось музыкальное произведение, а после этого люди смотрели на картины. Получалось такое целостное восприятие", — пояснил эксперт.