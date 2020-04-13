Лингвисты: музыка помогает детям осваивать речь

Развитие речи у детей требует освоения большого количества фонологических навыков, таких как выделение слов из речевого потока, нахождение схожих по звучанию слов и обнаружение речевых ошибок.

Музыка положительно влияет на развитие речи

Это связано с тем, что музыка и речь задействуют одни и те же зоны мозга, поэтому специалисты предположили, что использование музыки в обучении детей поможет им лучше усваивать речь.

Ученые из Португалии провели эксперимент, в котором участвовали 53 ребенка (участвовали и мальчики, и девочки). Детей поделили на две группы.

У детей первой группы каждую неделю проводили урок музыки, а у другой — урок рисования. На уроках музыки дети слушали музыкальные композиции в различных жанрах, пели песни, знакомились с музыкальными инструментами.

На уроках рисования детей знакомили с произведениями живописи, скульптуры и архитектуры, также они их учили рисовать и лепить.

Через год ученые подвели итоги исследования. В результате выяснилось, что дети, у которых были уроки музыки, лучше усвоили фонологические навыки, чем их сверстники, которые занимались рисованием. Ученые считают, что полученные данные необходимо учитывать при составлении программ обучения в детских садах и в начальных классах школы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперт рассказал о влиянии музыки на развитие человека.