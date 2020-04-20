Первый казачий университет провел слет молодежных казачьих кибердружин, на котором обсуждались методы борьбы с запрещенным и противоправным интернет-контентом.
Кибердружины были созданы для противостояния угрозам, которые несет интернет-пространство, особенно для детей и молодежи.
На слете представители кибердружин рассказывали, как ограничить распространение интернет-контента, связанного с детским суицидом, экстремистской деятельностью, распространением наркотиков и детской порнографии.
В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.