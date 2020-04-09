NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны. С помощью данного радиотелескопа можно будет измерять длину волн и частоты, которые невозможно обнаружить с Земли. Если проект будет реализован, то это будет самый большой в мире радиотелескоп с заполненной апертурой.
Планируется, что спутники на орбите Луны размотают проволочную сетку длиной около одного километра внутри лунного кратера диаметром пять километров. Завершит установку системы подвесной приемник в центре кратера. Стоит отметить, что все это будет проходить без непосредственного контроля человека.
Если проект удастся реализовать, то новый телескоп будет в два раза больше, чем его предшественник, радиотелескоп FAST (диаметром 500 метров), и с его помощью ученые смогут совершить немало удивительных открытий.
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