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Источник Правда.Ру

NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп

Наука » Экология » Космос

NASA планирует реализовать довольно амбициозный проект, суть которого заключается в установке километрового радиотелескопа в кратере на темной стороне Луны. С помощью данного радиотелескопа можно будет измерять длину волн и частоты, которые невозможно обнаружить с Земли. Если проект будет реализован, то это будет самый большой в мире радиотелескоп с заполненной апертурой.

Как будет проходить установка радиотелескопа?

Планируется, что спутники на орбите Луны размотают проволочную сетку длиной около одного километра внутри лунного кратера диаметром пять километров. Завершит установку системы подвесной приемник в центре кратера. Стоит отметить, что все это будет проходить без непосредственного контроля человека.

Если проект удастся реализовать, то новый телескоп будет в два раза больше, чем его предшественник, радиотелескоп FAST (диаметром 500 метров), и с его помощью ученые смогут совершить немало удивительных открытий.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи.

Темы луна телескоп открытый космос
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NASA установит в кратере на Луне гигантский радиотелескоп
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