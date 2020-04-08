В Японии разработали летающий автомобиль SkyDrive

Инженеры компании Cartivator работают над созданием летающего автомобиля SkyDrive с 2017 года. Машина, оснащенная электрической силовой установкой, сможет передвигаться по дороге со скоростью до 60 км/ч, а также летать на высоте 50 метров, развивая при этом скорость до 100 км/ч.

Первый этап пилотируемых летных испытаний стартовал в конце декабря прошлого года и завершился в конце марта этого года.

Специалисты компании Cartivator заявили, что испытания прошли успешно.

SkyDrive сможет перевозить одного-двух человек или грузы массой до 400 кг. Автомобиль способен летать в пилотируемом и в беспилотном режимах. Компания-разработчик сообщает, что летающий автомобиль SkyDrive появится на рынке до конца 2023 года.

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