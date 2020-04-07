Эксперт: выпускные экзамены онлайн вполне возможны

Единый государственный экзамен в России возможно провести в формате онлайн. Для этого существуют необходимые технические решения.

Такого мнения придерживается независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.

"Есть Российская электронная школа, еще более развита в московском регионе Московская электронная школа. И развернуть ее возможности на Российской электронной школе, я думаю, при желании бы не составило большого труда", — уверен эксперт.

Однако такой подход не очень удобен Рособрнадзору, так как потребует введения новых юридических процедур, создания новых протоколов.

Несмотря на эпидемию коронавируса ждать отмены ЕГЭ в России не стоит.

"По сути дела, это будет полным провалом ЕГЭ. Если мы отменим ЕГЭ хотя бы раз, то мы отменим его навсегда. Поэтому вполне возможно, что будет какая-то локальная отмена режима", — выразил мнение Деревягин.

Среди вариантов: временное послабление режима самоизоляции, проведение выпускных экзаменов, и возврат к более жестким карантинным мерам.

Оставить всех школьников на второй год — тоже вариант крайне маловероятный. По словам эксперта, это будет слишком большой травмой и для детей, и для родителей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России не планируют отменять ЕГЭ. С таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов.