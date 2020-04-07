Единый государственный экзамен в России возможно провести в формате онлайн. Для этого существуют необходимые технические решения.
Такого мнения придерживается независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин.
"Есть Российская электронная школа, еще более развита в московском регионе Московская электронная школа. И развернуть ее возможности на Российской электронной школе, я думаю, при желании бы не составило большого труда", — уверен эксперт.
Однако такой подход не очень удобен Рособрнадзору, так как потребует введения новых юридических процедур, создания новых протоколов.
Несмотря на эпидемию коронавируса ждать отмены ЕГЭ в России не стоит.
"По сути дела, это будет полным провалом ЕГЭ. Если мы отменим ЕГЭ хотя бы раз, то мы отменим его навсегда. Поэтому вполне возможно, что будет какая-то локальная отмена режима", — выразил мнение Деревягин.
Среди вариантов: временное послабление режима самоизоляции, проведение выпускных экзаменов, и возврат к более жестким карантинным мерам.
Оставить всех школьников на второй год — тоже вариант крайне маловероятный. По словам эксперта, это будет слишком большой травмой и для детей, и для родителей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в России не планируют отменять ЕГЭ. С таким заявлением выступил министр просвещения Сергей Кравцов.
Пока решили защитить только детей и подростков.