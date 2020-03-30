На поверхности Луны появился яркий неопознанный объект

Учёным удалось увидеть неопознанный летающий объект. Он появился в небе ярким светом 29 марта 2020 года. Феномен был зафиксирован с помощью установленного на поверхности Луны телескопа.

Специалисты и раньше не раз наблюдали подобные явления.

Как учёные объясняют данный феномен?

Специалисты, которые занимаются исследованием выбросов газов и образованием ударных кратеров, считают, что они могут повторяться на конкретном промежутке времени развития Земли.

Многие уфологи считают, что не стоит также исключать версию об НЛО.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в недрах Луны хранятся фрагменты древней планеты Тейи.