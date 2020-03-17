В Сербии обнаружили древний флот неизвестной эпохи

В археологическом парке "Виминациум" в Сербии обнаружены древние деревянные корабли. Ученые пока не могут ответить на вопрос о том, к какой эпохе они относятся.

"Главная находка — судно длиной 15 метров и шириной 2,65 метра", — сообщили археологи.

Некоторые корабли напоминают римские, другие же изготовлены в совершенно другом стиле. В настоящее время специалисты ждут результаты радиоуглеродного анализа. По предварительным данным, древние корабли находились в земле около 70 тысяч лет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Средиземном море нашли корабль, затонувший почти две тысячи лет назад.