Ученые нашли на территории Мьянмы янтарь возрастом 100 миллионов лет. В окаменелости они обнаружили древнюю пчелу.

Сотрудник палеонтологического института Татьяна Сергеева в интервью "Правде.Ру" рассказала, какие еще насекомые и животные населяли Землю 100 млн лет назад.

"В эпоху динозавров появились насекомые-опылители, потому что начали появляться цветы. Так как цветов раньше не было, то и насекомых-опылителей тоже. Начинают появляться пчелы и, вероятно, бабочки, но это не точно.

А еще 100 млн лет назад уже существовали стрекозы, но они отличались от своих современных сородичей. Существовали также калекроматиды - это насекомые, которые похожи на бабочек, но не совсем они. Скорее всего, уже были разные жуки. Еще на Земле обитали различные паразиты типа блох. Они жили на птерозаврах, то есть на летающих ящерах.

Также существовали самые разнообразные рыбы, были млекопитающие, тараканы. И они все дожили до наших времен", — сообщила эксперт.