В янтаре обнаружили пчелу возрастом около 100 млн лет

Ученые нашли на территории Мьянмы янтарь возрастом 100 миллионов лет. В окаменелости они обнаружили древнюю пчелу.

"Найденная пчела имеет женский пол. У нее сохранились элементы крыльев и усики. Внешне древняя пчела очень похожа на своих современных сородичей", — сообщил палеоэнтомолог Джордж Пойнар.

По словам ученых, до того, как попасть в смолу, пчела собирала пыльцу, так как на ней обнаружили более 20 личинок паразитических насекомых. Пойнар считает, что из-за паразитов пчела и угодила в смолу.

Ученые пришли к выводу, что ранее пчёлы эволюционировали в Гондване, а найденная пчела — одна из первых пчел, которые стали питаться нектаром и пыльцой. Также палеоэнтомологи полагают, что древние пчелы питались пыльцой только определенных видов растений.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в янтаре обнаружили часть птицы, жившей почти 100 млн лет назад.