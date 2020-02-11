Найдена причина вымирания последних мамонтов на Земле

Большинство мамонтов вымерло около 10-14 тысяч лет назад, однако некоторые особи на острове Врангеля смогли прожить до появления цивилизации. Таким образом, последние представители этого вида животных вымерли около 4,5 тысяч лет назад.

Ученые подвергли останки мамонтов генетическому анализу. Они поместили образцы генов в эмбриональные клетки слонов, где они смогли развиться. В результате исследователи выявили некоторые мутации, которые могли привести к вымиранию мамонтов.

Что обнаружили ученые в генах мамонтов?

проблемы с обонянием;

диабет;

неврологические патологии;

бесплодие у самцов.

Специалисты связывают это с низким показателем видового разнообразия. Из-за того, что последние особи вынуждены были спариваться друг с другом, мутации закрепились в популяции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что шерстистых мамонтов погубила диета.