В мире существует более двух тысяч различных видов светлячков. Но ученые выяснили, что вся эта группа насекомых из-за деятельности человека находится под угрозой исчезновения.

О том, что именно губит светлячков, в интервью "Правде.Ру" рассказал Андрей Сергеевич Пешков, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ.

"Во-первых, от лица широкой научной общественности я хочу выразить соболезнования сообществу светлячков. Во-вторых, светлячки являются не уникальным объектом негативного антропогенного воздействия.

Неразумная деятельность человека, я бы даже сказал бездумная и опасная для окружающей среды, оказывает влияние на все звенья трофической цепи экосистемы, одним из элементов которой является сам человек, homo sapiens — это неразумное дитя природы, которое почему-то возомнило, что оно самое умное и самое безгрешное.

Светлячки — это еще и биоиндикатор, который показывает, что деятельность человека приводит не только к химическому, но также к световому и шумовому загрязнению.

Исследователи еще 20 лет назад выяснили, что шум от дороги влияет на экосистему. Из-за этого начинают переселяться птицы, следовательно, нарушается баланс в экосистеме.

Светлячков губит световое загрязнение

Если вы посмотрите, в Москве, например, уже давно невозможно увидеть звезды, из-за того, что все освещено.

Светлячки без звездного неба, без темноты, в которой они могут проявить себя как вид, не могут размножаться, поэтому они погибнут. Человек тоже от светового загрязнения нехорошо себя чувствует. У него не вырабатываются необходимые вещества, когда ночью свет падает, и он спит не в темноте, поэтому человек начинает плохо себя чувствовать и болеть.

Можно ли восстановить популяцию светлячков?

Вопрос в комплексном подходе, наконец, к гармоничному сосуществованию неразумного дитяти природы — человека и матери-природы. У нас пока очень мало предпринимается каких-то конкретных действий.

Сейчас всех волнует мусорная реформа. Вместо того, чтобы использовать природоподобные, дружественные природе технологии, используют самые жесткие технологии мусоросжигания, то есть глупее и вреднее ничего придумать было нельзя. Но зато это выгодно определенному лобби, которое старательно эту идею продвигает.

Диоксины и выбросы от этих мусоросжигательных заводов, которые не разлагаются, накапливаются в трофических цепях экосистемы, что отражается на популяции пчел, светлячков", — заключил эксперт.