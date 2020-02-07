Instagram добавил в подписки пользователей "Категории"

Instagram в подписки пользователей добавил "Категории". Теперь у пользователей будет возможность видеть, какие аккаунты у них пользуются популярностью.

"Instagram хочет помочь пользователям сблизиться с людьми и вещами, которые им дороги. Но известно, что со временем интересы пользователей и отношения могут меняться", — говорится в сообщении компании.

В "Категориях" у пользователей будет возможность управлять статусом и уведомлениями, а также скрывать публикации или истории человека.

Если новшество не отображается в подписках, разработчики рекомендуют закрыть приложение и перезапустить его.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Instagram начал спрашивать возраст при регистрации.