Зарубежные астрономы заявили, что они смогли зафиксировать очень сильный всплеск энергии в Галактике Солнечной системы.
Ученые отмечают, что обычно внимание исследователей направлено на Солнце, но в Галактике есть много звезд, которые являются более массивными и мощными.
В момент исчерпания газообразного водородного топлива часто происходит рождение "сверхновой". В космосе происходит мощный взрыв, что говорит о зарождении новых звезд из частиц старой.
Но не так давно астрономы выяснили, что погружение пыли и газа происходит неравномерно. В случае поглощения большого количества может происходит инцидент большей активности в массивной звезде. Ученые считают, что именно его они и зафиксировали.
Астрономы утверждают, что это очень редкие явления. Им удавалось их наблюдать всего два раза.
Первое такое явление произошло в 2016 году. После этого ученые решили совместно проводить наблюдения.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на максимальном отдалении от Земли открыта новая галактика.
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