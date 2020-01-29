Астрономы зафиксировали в Солнечной системе редкий и сильный всплеск

Зарубежные астрономы заявили, что они смогли зафиксировать очень сильный всплеск энергии в Галактике Солнечной системы.

Астрономы стали свидетелями рождения новой звезды

Ученые отмечают, что обычно внимание исследователей направлено на Солнце, но в Галактике есть много звезд, которые являются более массивными и мощными.

В момент исчерпания газообразного водородного топлива часто происходит рождение "сверхновой". В космосе происходит мощный взрыв, что говорит о зарождении новых звезд из частиц старой.

Но не так давно астрономы выяснили, что погружение пыли и газа происходит неравномерно. В случае поглощения большого количества может происходит инцидент большей активности в массивной звезде. Ученые считают, что именно его они и зафиксировали.

Астрономы утверждают, что это очень редкие явления. Им удавалось их наблюдать всего два раза.

Первое такое явление произошло в 2016 году. После этого ученые решили совместно проводить наблюдения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на максимальном отдалении от Земли открыта новая галактика.