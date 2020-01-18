Власти Индии решили приостановить работу над проектом Hyperloop, в рамках которого реализовывалась система сверхскоростных перевозок в вакуумной среде. О решении властей сообщил Заместитель главного министра индийского штата Махараштра Аджит Павар. По его словам, власти будут развивать другие транспортные направления.

"У нас нет возможности экспериментировать с Hyperloop. Мы сконцентрируемся на других видах транспорта. В то же время если эта технология будет развиваться дальше с успешными испытаниями за рубежом, мы можем подумать об этом", - пояснил Павар.