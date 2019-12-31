К 2070 году исчезнет 25% хвойных деревьев

Американские ученые выяснили, сколько хвойных деревьев, которые растут на островах, погибнет при климатических изменениях в ближайшие 50 лет. Даже если изменения климата будут не очень сильными, к 2070 году может исчезнуть 25% хвойных деревьев. Это очень много, так как нужно помнить о том, что благодаря условиям, которые создают хвойные деревья, существуют другие растения.

Из 55 видов островных хвойных деревьев через 50 лет исчезнет около 14 видов.

Также на грани исчезновения могут оказаться те деревья, которые растут на островах с площадью менее 20 000 кв.м. Исследователи утверждают, что вместе с ними исчезнут и экосистемы, которые поддерживают эти деревья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что изменение климата на Земле ускорило таяние горных ледников.