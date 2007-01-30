Согласно данным специалистов аэрокосмического агентства NASA, ледники Гренландии и Антарктиды стали таять в 6 раз быстрее, чем в 90-е гг.
Ученые считают, что ситуация становится катастрофической. Если ничего не предпринимать, то человечество может ожидать катастрофа глобального масштаба.
Скорее всего, "точка невозврата" уже пройдена.
Ранее "Правда.Ру" писала о о том, что с 2000 по 2005 годы толщина льда находящихся под наблюдением ледников в среднем ежегодно сокращалась на 0,6 метра в водном измерении.
Глобальное изменение климата привело к беспрецедентному таянию горных ледников. С 2000 по 2005 годы толщина льда находящихся под наблюдением ледников в среднем ежегодно сокращалась на 0,6 метра в водном измерении (один метр воды соответствует 1,1 метру толщины льда).
Приведенные данные содержатся в докладе Всемирной службы ледникового мониторинга, подготовленном под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Согласно докладу, за период с 2000 по 2005 год в среднем в год толщина ледников в водном измерении сокращалась на 0,6 метра. Авторы доклада подчеркивают, что за последние 25 лет наблюдалась тенденция резкого сокращения толщины ледников. В среднем с 1980 года толщина 30 находящихся под наблюдением ледников в девяти горных хребтах сократилась на 9,6 метров в водном эквиваленте. Один метр воды соответствует 1,1 метру толщины льда. У экспертов пока нет данных за 2006 год. Однако они обращают внимание на то, что во многих частях мира это был самый теплый год за последнее время и очевидно, что это привело к дальнейшему сокращения ледников.
"Сегодня ледниковая поверхность гораздо меньше, чем она была в 1980-е годы. Это означает, что климатические воздействия продолжаются. Последнее увеличение скорости сокращения толщины льда вдобавок к сокращению районов ледниковой поверхности не оставляет никаких сомнений в ускорении изменений климатических условий", — заявил представитель Всемирной службы ледникового мониторинга, расположенной в Цюрихе, Михаил Земп.
Публикация исследования о ледниках совпала с очередной сессией Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Ее членам предстоит согласовать всеобъемлющий доклад о глобальных изменениях климата. Он будет официально обнародован в пятницу, 2 февраля, сообщает "ООН".
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