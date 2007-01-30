Скорость таяния ледников Антарктиды и Гренландии выросла в шесть раз

Согласно данным специалистов аэрокосмического агентства NASA, ледники Гренландии и Антарктиды стали таять в 6 раз быстрее, чем в 90-е гг.

Ученые считают, что ситуация становится катастрофической. Если ничего не предпринимать, то человечество может ожидать катастрофа глобального масштаба.

Скорее всего, "точка невозврата" уже пройдена.

Ранее "Правда.Ру" писала о о том, что с 2000 по 2005 годы толщина льда находящихся под наблюдением ледников в среднем ежегодно сокращалась на 0,6 метра в водном измерении.

Изменение климата на Земле ускорило таяние горных ледников