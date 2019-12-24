Связано ли снижение интеллекта человечества с экологией?

Американские ученые выяснили, что повышенное содержание углекислого газа в атмосфере отрицательно отражается на интеллектуальных способностях людей.

О том, так ли это на самом деле, в интервью "Правде.Ру" рассказал старший научный сотрудник Института мозга человека имени Бехтеревой Юрий Израилевич Поляков.

— Мозг и интеллектуальная деятельность — это всегда следствие биологической базы самого человека, тело человека не может существовать отдельно от внутренних органов. На интеллектуальную деятельность может влиять состояние мозга человека, которое, в свою очередь, зависит от состояния организма. Поэтому говорить о том, что мы как-то отдельно можем оценить влияние на интеллект, мне довольно сложно.

— Интеллект связан с мозгом, а в мозг, например, плохо поступает кровь, или учащаются раковые заболевания и степень травматизации мозга, это все будет влиять на интеллект. Поэтому говорить надо только о влиянии на живое в целом и на организм человека в частности. Сейчас я бы не стал говорить отдельно об интеллекте, так как он не существует сам по себе.

— Интеллект, как и вся психическая деятельность, - это результат работы мозга человека, то есть вполне материального объекта. И тут это отдельная большая тема о том, как через мозг может что-то повлиять на интеллектуальную деятельность. Интеллект существует только как свойство высокоорганизованной материи, называемой мозгом, которая организует так или иначе психическую деятельность, частью которой является интеллект. Здесь много взаимных влияний, которые можно обсуждать отдельно или в комплексе, но нельзя о них говорить как об отдельной сущности, на которую каким-то образом влияет экология.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что падение интеллекта человечества к 2100 году может составить 50%.